Псаки не знает, хочет ли Байден обсуждать Украину с Путиным

https://static.news.ru/photo/abba8066-963e-11eb-a0a0-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Будут ли лидеры США и России обсуждать украинский вопрос напрямую, остаётся неизвестным. В Белом доме отказались комментировать такую возможность.

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, общаясь с журналистами, ушла от ответа на вопрос, собирается ли Джо Байден звонить Владимиру Путину.

Я не могу предсказывать какие-либо телефонные переговоры, — приводит её слова РИА Новости.

Вместе с тем Псаки выразила обеспокоенность «эскалацией российской агрессии» у восточных границ Украины.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США потребовали от России разъяснить ситуацию в связи с поступающими сообщениями о провокациях вблизи восточной границы Украины. По его словам, в Белом доме считают наращивание сил у границы с Украиной «эскалацией ситуации» со стороны Москвы.

Незадолго до этого, как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя беспокойство США из-за передислокации войск, ответил, что Россия на своей территории делает то, что считает нужными, и намерена игнорировать какие бы то ни было сигналы из-за рубежа.