Познер считает, что Китай обходит Россию по мировому влиянию

Россия проигрывает Китаю и США в степени мирового влияния, считает российский телеведущий Владимир Познер.
Россия всё-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединённые Штаты и Китай, — заявил Познер в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
Он отметил, что в текущем миропорядке есть только один полюс, на который ориентируются почти все страны — это США. И лишь Китай на сегодняшний день максимально близок к тому, чтобы изменить эту систему и добиться многополярного мира.
В то же время телеведущий считает, что полностью списывать Россию со счетов нельзя,
Слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она ещё фигурирует как политический инструмент, — утверждает Познер.
Ранее NEWS.ru писал, что Познер сравнил ситуацию с выборами в США с гражданской войной XIX века. По его словам, хотя возможность распада страны на два государства и существует, она маловероятна.