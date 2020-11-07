Познер считает, что Китай обходит Россию по мировому влиянию

https://static.news.ru/photo/ffb228b8-226c-11eb-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Россия проигрывает Китаю и США в степени мирового влияния, считает российский телеведущий Владимир Познер.

Россия всё-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединённые Штаты и Китай, — заявил Познер в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

Он отметил, что в текущем миропорядке есть только один полюс, на который ориентируются почти все страны — это США. И лишь Китай на сегодняшний день максимально близок к тому, чтобы изменить эту систему и добиться многополярного мира.

В то же время телеведущий считает, что полностью списывать Россию со счетов нельзя, пишет «Царьград».

Слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она ещё фигурирует как политический инструмент, — утверждает Познер.

Ранее NEWS.ru писал, что Познер сравнил ситуацию с выборами в США с гражданской войной XIX века. По его словам, хотя возможность распада страны на два государства и существует, она маловероятна.