Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена

https://static.news.ru/photo/57554886-031c-11eb-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Российский журналист с американским гражданством Владимир Познер заявил, что ему жалко Америку после прошедших накануне дебатов кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Джо Байдена.

Познер рассказал, что споры политиков и их взаимные оскорбления произвели на него тяжёлое впечатление.

Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжёлое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку, — приводит НСН слова телеведущего.

Он уточнил, что, по его мнению, прошедшие накануне прения кандидатов не имеют ничего общего с дебатами в классическом их понимании.

Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьёзных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединённых Штатах, как их решать, они вообще не говорили. Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди, — отметил Познер.

Он также заявил, что согласен с мыслью Джо Байдена о том, что Трамп входит в список худших президентов в истории США. В один ряд с ним журналист поставил Джорджа Буша-младшего.

Он также представил перечень наиболее выдающихся лидеров США.

Есть несколько президентов, которых я лично выделяю. Например, Джон Адамс, например, Томас Джефферсон. Авраам Линкольн. Франклин Делано Рузвельт. Это для меня самые выдающиеся президенты Соединённых Штатов Америки, — сказал Познер.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, баллотируется на второй срок, его ключевым оппонентом стал демократ Джо Байден.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как прошли первые дебаты между кандидатами, состоявшиеся 29 сентября.