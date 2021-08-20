Политолог: Шойгу сместит Медведева с поста главы «Единой России»

Журналист и политолог, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко заявил URA.RU, что вскоре руководителем партии «Единая Россия» станет министр обороны Сергей Шойгу. При этом нынешнего председателя Дмитрия Медведева ждёт отставка и «политическое небытие». А Шойгу позднее может стать премьер-министром или преемником Владимира Путина.

Я думаю, что полное политическое небытие, полная отставка — это его удел. Его эпоха окончательно сейчас окончилась. Я думаю, его сменит Шойгу, — заявил Шевченко.

Он также добавил, что Шойгу оставит должность министра обороны, а пост председателя партии станет для него «стартовой площадкой», с которой начнётся транзит президентской власти. В статье также говорится, что саму «Единую Россию» ждёт качественный переход, «переформатирование».

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии.