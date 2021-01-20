Политолог высказался о ребрендинге «Справедливой России»

https://static.news.ru/photo/3be6e5e8-5afe-11eb-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое название не основная проблема партий «Справедливой России», «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России», которые решили объединиться. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог Павел Салин. Как ранее стало известно, на настоящий момент рассматривается такое название новой партии: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Главный вопрос тут в том, как к этому отнесётся избиратель. А создаётся такое впечатление, что избиратель к старому и новому названию отнесётся примерно одинаково. Основная проблема «Справедливой России» сейчас заключается в вопросе: «Захочет ли власть видеть её в Госдуме или нет? Если ничего не изменится в политической ситуации в России и будет та же «политическая рамка» в сентябре, что и сейчас, то во время подведения итогов думских выборов решающую роль будет играть административный ресурс. Каждая из партий, которая пройдет в Госдуму, получит столько, сколько ей отмерят те, кто считает голоса. И «Справедливая Россия», которая сейчас балансирует на грани прохождения в Госдуму, судя по соцопросам, имеет высокий шанс не пройти, особенно если она наберёт впритык, — высказался эксперт.

По мнению политолога, административный ресурс на грядущих выборах в Государственную думу будет работать исключительно на «Единую Россию». Главная задача всех остальных партий, считает Салин, постараться получить максимум возможных голосов для прохождения в нижнюю палату Федерального собрания.

И у коммунистов, и у ЛДПР эта задача решаема, а вот у «Справедливой России», вне зависимости от того, произойдет ли объединение и смена названия, пока вопрос открытый, — резюмировал политолог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что соглашение о слиянии трёх партий может быть подписано до конца текущей недели.