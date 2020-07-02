Песков: Кремль не устроит регионам с низкой явкой «разбор полётов»

https://static.news.ru/photo/84d42be2-bc4a-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не будут разбираться с субъектами, показавшими низкую явку во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Никакой заказной статистики или результата плебисцита не было и нет, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что руководителям субъектов Кремль не будет устраивать «разбор полётов» из-за низкой явки.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В ведомстве считают плебисцит одним из важнейших событий в политическом календаре РФ.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали). Непосредственно в день голосования митинг прошёл в Санкт-Петербурге (одного человека задержали), а в Москве активисты выложили своими телами цифру 2036 (год, до которого президент Владимир Путин сможет оставаться на посту главы государства в случае вступления в силу поправок к Конституции) — на этой акции задержали всех участников.