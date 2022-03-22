Песков назвал единственное условие использования ядерного оружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По словам официального представителя Кремля, это предусмотрено концепцией национальной безопасности России.

У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет, — подчеркнул Песков.

Накануне газета Тhe Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет, что президент России Владимир Путин меняет тактику ведения спецоперации на Украине. Чиновники усомнились в скором завершении конфликта на Украине. По их мнению, если он затянется, Россия может пригрозить использованием ядерного оружия.

Ранее бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что президент США Джо Байден избегает нападения на Россию в ситуации вокруг Украины из-за того, что опасается ядерного оружия, которым располагает РФ. Он также традиционно заявил, что если бы на месте демократа Байдена был он, украинского кризиса не было бы.