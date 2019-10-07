Время течет быстро, и вот уже два самых громких участника недавних коррупционных процессов — экс-губернатор Белых и экс-министр Улюкаев — отсидели свой первый лагерный год. Обоих, по зековским понятиям, устроили привилегированно, оба работают библиотекарями — не просто в тепле и тишине, но в ситуации, когда общение с другими узниками затруднено.

Белых постоянно пытается общаться с волей. С помощью соратников и бывшей жены вел свой блог в Интернете. В тюремной библиотеке проводил тематические выставки, посвященные передовым, по его мнению, писателям. Но тюрьма, известно, не санаторий, даже если сидишь под известным прикрытием. Поэтому, видимо, бывший вятский губернатор опять активизировался в надежде напомнить о себе и найти поддержку.

О чем же теперь Белых сигнализирует на волю? Прежде всего, он заявляет, что его с Улюкаевым процессы исключительно показательные и что власть бьет по хвостам, а не по причинам. Хотя он и сам вполне мог бы назвать причину своего корыстолюбия и того, почему в дорогом столичном ресторане наличными получал 400 тысяч евро якобы на нужды области, а не попросил перевести средства безналично на счет областного фонда развития или иного местного института.

Тут же следует порция критики в адрес нынешнего премьера, а в 2008 году президента, Дмитрия Медведева. Президент № 3 действительно выдвинул представителя правых сил на пост губернатора Кировской области, а потом, по словам Белых, ничего не сделал для его поддержки. И вообще, уверен Былых, Медведев никогда никого не защищает.

Учитывая наши реалии, вполне можно предположить и что и все интервью Белых может быть взято исключительно ради такой оценки премьера, против которого постоянно ведется информационная война. Недаром эта оценка была быстро растиражирована. Притом, что именно правые соратники Белых постоянно твердят о необходимости обеспечивать независимость суда и ограждать судей от административного нажима. А тут прямая обида за то, что премьер как раз не задействовал административный ресурс. Странная позиция. Как говорится, за что боролись.

Да и как Дмитрий Медведев мог что-то сделать для губернатора, которого фактически взяли с поличным, сняв для всей страны момент выкладывания оперативниками на ресторанный столик пачек с европейской валютой.

А вот Навального, своего бывшего советника по кировским делам, Белых даже щадит, оговариваясь, что вмешательство оппозиционера могло быть неправильно понято. Кроме того, Белых жалуется, что присужденный ему судом крупный штраф остается для него неподъемным. поскольку все его официальное имущество, включая скромную квартирку, оценивается примерно в 7 миллионов. Но это его нынешнее имущество. Не так давно все были поражены его заочным разводом с женой. Не исключено, что большая часть общего достояния осталось на хранении у нее

Но главное другое — вполне вероятно, что бывший губернатор подает сигналы, понятные определенному кругу людей, информацией на которых он не поделился. И хотел бы получить компенсацию.

Впрочем, тюремные интервью всегда очень двусмыленны.