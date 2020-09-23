Песков: не имеет значения, что Путин думает о «Новичке»

https://static.news.ru/photo/bff818e2-fd8a-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совершенно не важно, что президент России Владимир Путин думает об отравляющем препарате под условным названием «Новичок». Это не имеет значения хотя бы потому, что ни глава государства, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Важно лишь то, что этот яд опасен и смертоносен, о чём неоднократно высказывались эксперты, в том числе те, «которые в своё время имели отношение к производству этой субстанции», отметил представитель Кремля.

Также следует помнить о том, что «Новичок» в современных реалиях может быть синтезирован во многих странах мира в любой момент.

Не всегда возможно и зачастую невозможно, установить местопроисхождение этой субстанции, ибо она может синтезироваться в самых разных лабораториях. Вот это то, что говорят эксперты, это не может говорить окружение Путина, они не химики. Вот если просто констатировать сказанное специалистами, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что главе государства докладывают о ситуации, сязанной с «Новичком» и предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Политик почти месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23-го числа выписали из клиники.

Ранее, как писал NEWS.ru, газета Le Monde сообщила, что Путин в телефоном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном якобы допустил, что Навальный мог сам принять яд. Оппозиционер не без иронии назвал это предположение хорошим.