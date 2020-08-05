Москалькова: нельзя обсуждать выдачу задержанных в Минске без РФ

https://static.news.ru/photo/461fff10-d7bc-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рассматривать вопрос о выдаче задержанных в Белоруссии российских граждан без представителей МИД РФ недопустимо, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИД и других наших органов, и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Также Москалькова выразила надежду на то, что «братское» государство изменит свою позицию по данному вопросу и будет действовать как стратегический партнёр.

29 июля о задержании 33 наёмников иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск собирается экстрадировать задержанных «боевиков ЧВК Вагнера» на Украину и в Россию.