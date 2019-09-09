В течение дня мы будем получать предварительные итоги многочисленных вчерашних голосований. А потом ещё несколько дней ждать официальных подтверждений. Но это не помешало уже вчера руководству «Единой России» в лице премьера Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака посредством телемоста поздравить активистов с победами в абсолютном большинстве регионов страны. По словам Турчака, партия просто всех «жахнула».

В принципе, всё так. Однако, без сомнения, аналитики отметят, что в значительной степени электоральные поляны были зачищены под официальных кандидатов разными методами, включая использование муниципальных фильтров или просто сделок с системными оппозиционными партиями. Самый яркий пример — неожиданное снятие с предвыборной гонки режиссёра Владимира Бортко, оставившее Александра Беглова вообще без серьёзных соперников. А потому всё чаще говорят о легитимности самого голосования, которое прошло без существенных нарушений и злоупотреблений. Но при этом не забывают об отсутствии достаточного уровня конкуренции.

К тому же администрация президента хорошо подготовилась к прошедшему 8 сентября, учтя уроки прошлого года. Были заранее выявлены слабые губернаторские звенья. «Уязвимым» фигурам была оказана серьёзная материальная поддержка из центра. В результате уже можно уверенно говорить о том, что все 16 кандидатов в губернаторы — врио и действующие главы регионов, — поддержанных Москвой, одерживают победы. Многие более, чем уверенные. Особенно примечателен успех Игоря Бабушкина, которого буквально накануне начала предвыборной гонки срочно командировали в Астрахань, известную глубоким конфликтом элит. К слову, очередного выходца из ФСО Бабушкина считают одним из самых подготовленных кадров и прочили его якобы на куда более значимую область. Но нужно было срочно стабилизировать ситуацию на юге.

Андрей Турчак Сергей Булкин/News.ru

И всё-таки наряду с общим успехом правящей партии есть и три значимых исключения. Прежде всего, под руководством губернатора Сергея Фургала Хабаровский край становится зоной абсолютного преобладания ЛДПР. Партия получает значительное большинство в краевом законодательном собрании, в котором единороссы становятся фракцией меньшинства. Её кандидат выигрывает думский мандат, опередив столичных «варягов» — политолога Платошкина и певицу Цыганову, представлявшую «Единую Россию».

Одновременно и в Иркутской области единороссы на выборах в местное законодательное собрание не получают большинства. Иными словами, в регионах, где губернаторствуют не единороссы, административный ресурс работает на прежних победителей.

И, конечно, самыми комментируемыми станут итоги выборов в Мосгордуму, на которых независимые кандидаты, представлявшие, как все знали, правящую партию, потерпели болезненную неудачу. Впервые с момента создания нынешнего столичного парламента, в 1993 году, у партии власти, как бы она ни называлась, не будет стабильного большинства. По сугубо предварительным данным, единороссы, тайные и явные, получат 22 места.

Значительный успех и значительная фракция может появиться у КПРФ — 12 мандатов, судя по всему, появятся свои фракции у «Яблока» и «Справедливой России». Еще несколько мест могут получить реальные самовыдвиженцы. Наиболее эмоциональным может стать подведение итогов в округе № 15, где схлестнулись «вечный» вице-спикер Мосгордумы и лидер фракции «Единой России» Метельский и коммунист Севастьянов. В ходе подсчёта голосов лидировал то один, то другой. КПРФ уже намекает на фальсификации на некоторых участках. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на Метельского также был опубликован компромат о несовместимости его политической деятельности и бизнеса за границами отечества, записанного якобы на его престарелую мать и сына. Так что разборки вокруг этого округа ещё, видимо, впереди.

Мэр Собянин уже признал изменение столичной политической геометрии и оценил её как вполне положительное явление. Хотя работать его аппарату с такой Мосгордумой придётся в совершенно новых условиях. И теперь можно ждать изменений и в самом окружении мэра, учитывая, сколько компромата было в последние недели вылито на некоторых его замов. Что касается влияния новых раскладов на политическое будущее самого Сергея Собянина, то многое будет зависеть от того, как он сможет построить работу с новым составом Мосгордумы. Не исключено как раз, что проявленная им гибкость и умение достигать компромисса повысят его шансы в эпоху транзита.

Впрочем, возможны разного рода закулисные сделки, включая, как утверждали, направление в сенат от Мосгордумы внука Зюганова, Леонида. Другое дело, что у нового политического расклада в столице сразу много отцов. И первым, естественно, заявился Навальный со своей концепцией умного голосования. Теперь он спешит всё приписать себе, включая и продвижение коммунистов. Притом, что явка в столице не вышла за обычные стандарты, отмеченные на подобных голосованиях прежде. Да и влияние Интернета на их итоги явно выглядит преувеличенным.

Словом, нам остаётся ждать официального объявления результатов, которые могут в той или иной степени отличаться от предварительных. Впрочем, как шутят американцы, каждый имеет право на ошибку. А чтобы каждый мог им воспользоваться, и проводятся выборы.