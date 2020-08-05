Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17

https://static.news.ru/photo/fe4cdaa4-d721-11ea-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Министерство юстиции России получило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17.

Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого над Донбассом самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». После этого заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявил, что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна.

Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против России в связи с катастрофой рейса МН17, — заявили ТАСС в ведомстве.

Уведомление датировано 15 июля. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ пока не определены.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.