МИД заявил об отсутствии военных из России в зоне боевых действий в Ливии

https://static.news.ru/photo/b32c43fc-8875-11ea-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел России назвало спекуляцией появившиеся в арабской прессе сообщения об уничтожении в районе ливийского города Салах-эд-Дин штаба оперативного управления частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что целью «вбросов» является создание ложного представления о вмешательстве Москвы в вооружённое противостояние в Ливии и открытой поддержке одной из его сторон.

Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего, — сказано в опровержении, размещённом на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия никогда не демонстрировала намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон и всемерно содействует прекращению огня на территории африканской страны и политическому урегулированию сложившегося кризиса.

Министр внутренних дел правительства в Триполи Фатхи Башага заявил о применении наёмниками из ЧВК Вагнера нервно-паралитического газа против сил признанного Организацией Объединённых Наций правительства национального согласия (ПНС) Ливии, писал NEWS.ru.