МИД РФ прокомментировало сообщения о создании рабочей группы по Карабаху

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В Москве ничего не знают о создании новой рабочей группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе взамен Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в комментарии сопредседателя Минской группы от РФ Игоря Попова.

Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, внёсших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которые легли в основу договорённостей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, — говорится в заявлении Попова, опубликованном на сайте российского МИД.

Попов также отметил, что достигнутое соглашение создаёт все условия для дальнейшего полноформатного урегулирования конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев.

Полный текст совместного заявления президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе был опубликован на сайте Кремля.