Лавров усомнился в результативности конференции «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/a02fff08-8700-11ea-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил планы по проведению на следующей неделе видеоконференции глав МИД «нормандского формата». При этом отметил, что эти переговоры вряд ли будут результативными.

Он пояснил, что Москва неоднократно просила Берлин и Париж побуждать украинскую сторону честной и конструктивной работой, однако успеха это не возымело.

Какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: «Давайте скорее собираться в Берлине», — сказал Лавров в эфире Первого канала.

По словам министра, в России убеждены, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет добиться мира в Донбассе. Однако ему не позволяют двигаться в этом направлении и реализовывать Минские договорённости.

Как писал NEWS.ru, проведение видеоконференции анонсировал глава МИД Германии Хайко Маас. Он пояснил, что процессу урегулирования ситуации на Украине необходимы новые импульсы.