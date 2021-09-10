Лавров: российским СМИ на Западе практически объявлена война

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о недопуске представителей российских СМИ на траурные мероприятия годовщины трагедии 11 сентября 2001 года, заявил, что против наших журналистов объявлена война. Его слова приводит РИА Новости.

Война практически уже объявлена, — отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Лавров вспомнил несколько случаев, которые это подтверждают. Например, Великобритания недавно отказала российским журналистам в аккредитации.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке не допустят представителей российских СМИ на траурные мероприятия годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Телеведущий Дмитрий Киселёв оценил позицию властей США, которые отказали российским журналистам, как «травлю».

По официальной версии, Усама бен Ладен спланировал и подготовил террористический акт 11 сентября 2001 года: четыре угнанных членами движения самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Террористы-смертники направили самолёты в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом США. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, само происшествие назвали национальной трагедией, а приблизительный ущерб в денежном эквиваленте составил почти $500 млрд. Ответственность за совершённое преступление на себя взяла «Аль-Каида» (запрещена в России).