Лавров на пресс-конференции возмутился хамством журналиста BBC

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Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после завершения программы Арктического совета. Это произойдёт вечером 19 мая в Рейкьявике, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, — отметил Прайс. Ранее стало известно,...