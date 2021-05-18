Лавров на пресс-конференции возмутился хамством журналиста BBC

https://static.news.ru/photo/81d27d52-b877-11eb-bad3-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином возмутился и буквально замер от хамского поведения журналиста BBC. Об этом сообщает «Царьград».
Во время проведения мероприятия корреспондент прервал руководителя внешнеполитического ведомства и начал ставить перед ним свои микрофоны. Лавров, лицо которого до этого выражало крайнюю доброжелательность, вдруг замер и буквально окаменел. При этом министр не стал останавливать журналиста, дав ему довести дело до конца.
Это BBC такие манеры практикует? — поинтересовался у корреспондента Лавров.
После этого министр разрядил накалившуюся обстановку улыбкой.
Ранее Сергей Лавров в ходе онлайн-заседания Совбеза ООН заявил, что Евросоюз и Соединённые Штаты пытаются насадить тоталитаризм, в Москве считают это недопустимым.
Он призвал все страны при выстраивании внешней политики следовать целям и принципам устава ООН, обеспечивать равенство государств, не вмешиваться во внутренние дела государств, урегулировать споры политико-дипломатическими средствами, а также отказаться от угрозы силы и её применения.