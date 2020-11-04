Косачев объяснил важность выборов в США для России

https://static.news.ru/photo/8f8e1ac4-1e70-11eb-a46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может получить выгоду от определённости в американской политике, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. 3 ноября в США состоялись выборы главы государства. За руководящую должность борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Для нас, конечно же, главный вопрос — что изменится на российском направлении. А тут возможны варианты <...>. Если уйдёт центральный для американской внутренней политики фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента США более важными станут другие темы. В чём-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России, — написал сенатор на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что в последнее время Белый дом в отношениях с Кремлём руководствовался не столько установками лидера США, сколько настроениями конгрессменов. По его словам, если бы в Вашингтоне поняли, что не Москва источник проблем для Штатов, то многое изменилось бы.

Согласно предварительным данным, лидирует Байден, за которого отдали голоса 49,8% избирателей. Действующий президент Дональд Трамп набрал 48,6% голосов. Кроме президента, в США американцы выбирали сенаторов, членов палаты представителей и губернаторов ряда штатов.

Если на президентских выборах в США победит демократ и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию ждёт обвал экономики и долгий кризис. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Нью-Йорка проходит акция протеста. Её участники требуют отставки действующего президента США Дональда Трампа. По сообщениям СМИ, манифестанты собрались в районе парка Юнион-сквер. Стоит заметить, ранее в полиции города сообщали, что не ждут масштабных акций со стороны населения.