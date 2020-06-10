Косачев: из-за санкций США могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Соединённые Штаты своими очередными санкциями могут на десятилетия ухудшить отношения с Россия, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придётся даже не годами, а десятилетиями, — сказал Косачев РИА Новости.

США, по его словам, хотят превратить в государство без официальной и парламентской дипломатии, которое лишь угрожает другим государствам, не подчиняющимся американским интересам.

10 июня представители республиканской фракции в палате представителей США предложили ужесточить антироссийские санкции. Рекомендацию в виде доклада распространила рабочая группа, которая насчитывает более 150 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет.