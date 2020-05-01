Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с возмущением отмёл домыслы о том, что заболевший премьер Михаил Мишустин и после выздоровления не вернётся к своим обязанностям. Понятно, что в обязанности чиновника и входит опровержение любой информации, пока она официально не подтвердится. А безжалостный коронавирус карает всех вне зависимости от чинов и карьерных перспектив. Включая и персон, находящихся под госохраной. Впрочем, сейчас лишь остаётся следить не только за успехами медицины в борьбе за восстановление трудоспособности главы кабинета, но и за тем, насколько он сам оказался «токсичным». Ведь со многим коллегами, в частности своим доверенным вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко, он в последние дни общался напрямую.

А потому и правительство может в ближайшем будущем нести существенные эпидемиологические потери. Ведь работников того же аппарата правительства и многих других «ответственных сотрудников» никак нельзя было отправить на работу на «удалёнке», поскольку они работают с документами высшей степени секретности, которые просто так интернет-платформам не доверишь. По неофициальной информации, вирус уже настиг (вот ирония судьбы) бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову, ныне возглавляющую Федеральное медико-биологическое агентство. То есть чиновницу, нёсшую личную ответственность за оптимизацию нашего здравоохранения, из-за которой теперь в спешке приходится возводить инфекционные стационары. И, видимо, она ещё не последняя жертва в правительственных кругах.

Андрей Белоусов Xinhua/Global Look Press

Как известно, и. о. премьера назначен «экономический мозг» кабинета Андрей Белоусов, известный своей государственнической позицией в сфере распределения госзаказов, инициатор предложения, сделанного металлургам и химикам, поделиться дополнительными доходами с казной, политик, в чём-то близкий по своим взглядам к Сергею Глазьеву. Конечно, никакой особой революции в правительственной политике не произойдёт. Но именно сейчас выходит на финишную прямую подготовка плана мероприятий по поддержке экономики на этапе выхода из нынешнего кризиса, отягощённого пандемией. И влияние ставящего окончательную подпись всегда решающее и чревато появлением в документе разного рода изначально не планируемых нюансов. А ведь иногда в таких бумагах и простая запятая меняет многое.

Между тем ещё совсем недавно решение премьера передать право составления списков на поддержку системообразующих предприятий профильным министерствам расценивалось некоторыми аналитиками как попытка ограничить влияние того самого Белоусова, изначально за составление таких «пропусков в бюджетный рай» отвечавшего.

Кроме того, всегда утверждали о, скажем так, непростых отношениях Андрея Белоусова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Той самой, что не так давно публично попросила принудить «снизить коммуникативную активность» академика Глазьева, требующего дать по рукам валютным спекулянтам. Словом, все эти обстоятельства в своей совокупности могут предвещать косвенное столкновение разных подходов к регулированию финансовой ситуации в стране. Особенно если надежды на скорое восстановление более-менее приемлемой цены нефтяного барреля не оправдаются и после начала действия нового глобального соглашения по ограничению добычи чёрного золота.

Между тем неожиданная болезнь Михаила Мишустина, пополнившего когорту премьера Бориса Джонсона, принца Монако, министра здравоохранения Франции и многих других сиятельных жертв коронавируса, породила шутки в стиле чёрного юмора о том, что нынешний премьер просто притягивает неудачи. Сначала нефтяной кризис, потом пандемия. Теперь он сам заболел, несмотря на все полагающиеся ему предосторожности. А личная удачливость политика, как мы видели в последние два десятилетия, всегда приносит пользу и стране в целом.