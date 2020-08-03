Столичный мэр Сергей Собянин вновь заверил общественность, что второй пандемийной волны в Москве не будет. Впрочем, в России чем чаще власть что-то упорно отрицает, тем больше подозрений вызывает такая риторика. Между тем, есть сведения, что поток поражённых «короной» в ставшую знаменитой больницу в Коммунарке не трагически, но всё-таки в последние недели увеличился. Среднее число инфицированных в столице колеблется от 650 до 700 в сутки. Однако и люди в масках стали редкостью на столичных улицах. Чаще всего марлевой защиты придерживаются пожилые, умудрённые жизненным опытом, реально понимающие, что жизнь даётся один раз.

В этой связи весьма вероятно, что к началу учебного года, который, по имеющейся информации, стартует в обычном режиме, меры профилактики попадут под более жёсткий контроль. В общественном транспорте окончательно вернутся к практике штрафования за проезд без масок. Не исключены и иные некритические, но действенные ужесточения режима. Притом, что очевидно: ещё одного карантина в стиле прошлой весны национальная экономика просто не выдержит. Следовательно, очередная волна пандемии, вероятность которой кратно возрастает в условиях нашей промозглой осени, пройдёт на общем фоне ужесточения требований носить в публичных местах маски с перчатками и призывов избегать массовых скоплений. Потому-то столичная мэрия упорно опровергает запущенную в некоторых СМИ информацию, что во второй половине сентября власти ждут новую волну пандемии.

Другое дело, что COVID-19 становится предметом чисто политической спекуляции. В трактовке интеллектуальной оппозиции некая усечённая неизбежная самоизоляция будет объявлена через неделю после единого дня голосования, то бишь примерно 20 сентября. Причём с целью явно далёкой от медицинской — власти, дескать, опасаются неких протестных выступлений по итогам многодневных выборов. А потому сделают акцент на запрете общественных мероприятий, включая и одиночные пикеты. Но экономическую жизнь постараются особо не нарушать. На эту версию удачно работает и продолжение действия запрета в Москве на общественные мероприятия до конца лета. Казалось бы, если уровень инфицирования минимален, то чего опасаться.

Михаила Мурашко Пресс-служба Госдумы/АГН «Москва»

Впрочем, и оптимизм того же нового министра здравоохранения Михаила Мурашко по поводу возвращения к нормальному образу жизни в феврале выглядит несколько преувеличенным. Поскольку непонятно, есть ли смысл готовить новые дорогостоящие театральные премьеры, если по регламенту можно заполнить лишь часть зала, убрав лишние кресла и сохранив дистанцию полтора метра между героическими зрителями. И как смогут работать те же кафе, когда закроются продуваемые насквозь летние веранды, которые сейчас многим представляются относительно безопасными. И лишь инвестиции в производство масок, перчаток и дезинфицирующих средств приносят и явно будут приносить стабильный доход.

Словом, московские власти уже этой осенью окажутся перед труднейшей дилеммой: как, не поднимая разрушительной паники, всё-таки сподвигнуть москвичей к соблюдению правил профилактики, которые фактически становятся неотъемлемой частью нового образа жизни. А ведь к сентябрю ещё грядёт массовое возвращение самых нетерпеливых отечественных туристов, которые, как застоявшиеся кони, уже сейчас спешно рвутся на турецкие пляжи. Или упор будет сделан на их сознательность и быструю сдачу анализов сразу по возвращению?

А то ведь в Великобритании, куда уже также разрешили вылет нашим визитёрам, объявили, что все возвращающиеся с мировых курортов должны будут провести неделю в карантине, хотя ещё до отлёта никто ничего подобного не обещал. Усилили меры предосторожности и в относительно спокойной Австрии, где раньше других стали отказываться от всех рестрикций. А теперь вспышка заболевания зафиксирована в городке Линц, и опять власти начинают закручивать гайки. В Израиле же зафиксирован неожиданный пик смертности от коварного вируса.

Словом, все готовятся и дальше соседствовать с разновидностями коронавируса, что в принципе значительно скорректирует привычный образ жизни. Вопрос только в том, на что при введении неизбежных ограничений будет сделан акцент.