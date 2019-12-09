https://static.news.ru/photo/694b5f68-1a14-11ea-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал клоуном Владимира Жириновского, а его взгляды сравнил с фашистскими. Так Горбачёв прокомментировал высказывание лидера ЛДПР о том, что первый президент «продал родину».

Горбачёв уверен, что слушать Жириновского вообще не стоит, он см давно не обращает на него внимания.

Мне не важно, что он там обо мне постоянного везде говорит и пишет. Его взгляды похожи на фашистские, это всем очевидно. Люди считают его клоуном, дураком, недалёким человеком, — цитирует Горбачёва URA.RU.

Политик добавил, что ему сложно комментировать данные заявления, так как это «обычный пустой пиар».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Соединённые Штаты Америки должны не допустить начала «горячей войны». В противном случае всю цивилизацию ждёт разрушение. Данное заявление сделал в интервью американским журналистам бывший генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв.