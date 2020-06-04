Глава Мосгордумы Шапошников не подаст в отставку после ролика Навального

https://static.news.ru/photo/ff422ace-a650-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Шапошников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников не намерен подавать в отставку. Ролик оппозиционера Алексея Навального об имуществе главы столичного парламента не станет веской причиной для этого, уверен депутат.

Он заявил, что «уверен в достоверности своей декларации».

Я считаю, что это расследование — это жонглирование и передёргивание открытыми фактами, — заявил Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. По словам депутата, он никогда не скрывал эту информацию, а акции «приобретал на протяжении многих лет, ещё до того, как стал депутатом Мосгордумы».

Вместе с тем, депутат не указал в публичной части декларации 870 млн рублей, так как, по его словам, на тот момент сделка по продаже «Северянина» ещё не была завершена.

Ранее NEWS.ru писал, что Шапошников возглавил тройку лидеров по заработкам среди московских депутатов. Помимо него большие доходы зафиксированы у главы депутатского объединения «Моя Москва» Елены Николаевой (156,9 млн рублей) и журналиста Сергея Медведева (25,9 млн рублей).

После публикации видеоролика Навального Шапошников заявил, что рассматривает возможность обратиться в суд с иском против оппозиционера. Глава Мосгордумы считает, что в видео были продемонстрированы его персональные данные, а это является нарушением закона.