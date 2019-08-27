https://static.news.ru/photo/1bd51110-c8f8-11e9-adf5-fa163e074e61_660.jpg Сенатор Крис Мёрфи Фото: Senate Democrats/Wikimedia Commons

Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что власти России отказали ему в получении въездной визы.

Хотя я был жёстким критиком Кремля, я также считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряжённости. Как владельцы двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных многократно уничтожать друг друга, мы несём ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией, — говорится в сообщении на сайте сенатора.

Ранее другой американский сенатор, Рон Джонсон, заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Политик якобы планировал встретиться с рядом российских должностных лиц и американских бизнесменов.

Ситуацию прокомментировали в посольстве России в США. Там отметили, что конгрессмен не информировал о своих планах посетить Россию и не обращался за визой. Представители дипведомства заметили, что Джонсон готов не к диалогу, а к конфронтации, писал News.ru.