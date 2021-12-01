Элла Памфилова в гостях у президента

Если всё пройдёт, как предварительно намечено, то аудиенция случится уже не в формате онлайн, что может свидетельствовать об особом отношении главы государства к главному организатору выборов. Встреча Владимира Путина и Эллы Памфиловой вроде бы должна носить традиционный характер и быть предназначенной для публичного подведения итогов осенней избирательной кампании и общих выводов об эффективности существующих выборных процедур.

Однако, как говорится, есть нюансы. Ну, во-первых, немало было разговоров о том, что после нынешнего ЕДГ Элла Александровна покинет свой пост и найдёт своё новое поприще, скажем, на дипломатической стезе. Но, судя по всему, стабильность распространяется и на Центризбирком, и, в первую очередь, на его председателя. А потому вполне возможно, что Памфилова останется у руля нашего избирательного процесса до переломного 2024 года. Видимо, разного рода претендентов на посольские должности у нас и так хватает, а деятелей с аппаратным опытом, как у Памфиловой, можно по пальцам пересчитать.

Тем более её полномочия отныне сильно расширены. И она получила возможность напрямую влиять на формирование региональных избирательных комиссий, которые фактически выводятся из-под монопольного влияния губернаторов. Таким образом, местные лидеры теряют возможность дополнительного торга с Москвой при продвижении в органы власти, начиная с Госдумы, собственных лоббистов. И новые обстоятельства явно требуют опытной руки бывалого уже шефа ЦИК. Не исключено, что полигоном для новых технологий руководства процессом станет «любимый» Эллой Александровной Санкт-Петербург, в котором деятельность местных избиркомов вызывала у неё постоянное возмущение.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в единый день голосования в субъектах Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

Сама Памфилова в последнее время стала куда сдержаннее в своих реакциях. И явно прошло то время, когда она позволяла себе открыто критиковать некоторые сложившиеся практики, в частности, необходимость собирать автографы муниципальных и иных депутатов. Что становилось явным препятствием для выдвижения ряда кандидатов в мэры или губернаторы. Тогда Памфилова сокрушалась по поводу того, что некоторые партии сами подбирают таким образом себе соперников. А это неправильно. Но когда президент высказался за сохранение такой процедуры, то и Памфилова, как член команды, сняла свои возражения. К тому же, как выяснилось, сам аппарат ЦИК не проработал в деталях ни одной возможной реформы в области избирательного права, оставаясь чисто техническим органом.

Сейчас на повестке дня, в первую очередь, стоит, конечно, электронное голосование, техническая возможность которого постепенно будет распространяться на всю страну. Идея эта изначально рассматривалась в качестве рычага для вовлечения в избирательный процесс продвинутой молодёжи и пассивной части электората. Надо полагать, в ходе встречи новая практика будет признана успешной, и все претензии со стороны, прежде всего коммунистов, будут отвергнуты.

Конечно, для многих аналитиков главная интрига встречи останется, так сказать, за официальными скобками и, видимо, даст повод пофантазировать насчёт подготовки неких внеочередных важных выборов в наступающем 2022 году. Но это уже совсем другая история.