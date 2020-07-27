Профессор СПбГУ: США делают мир более опасным

https://static.news.ru/photo/5fe4e50e-d00b-11ea-af10-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

США стремятся поддержать своё реноме на международном уровне за счёт побед в «дипломатических войнах» и с каждым днём делают мир всё более опасным. Об этом заявил директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов, комментируя ситуацию с взаимным закрытием США и КНР генконсульств.

По его словам, американские власти «абсолютно неспособны» обеспечить порядок в мировой финансовой сфере, не могут взять под контроль ситуацию с коронавирусом в стране. Ради сохранения статуса Вашингтон в очередной раз прибегает к проверенному методу — «маленькой победоносной войне».

Сейчас мишенями для своих провокаций американские власти избрали Китай и Россию. Пекин и Москва ожидаемо принимают ответные меры, что ведёт к деградации отношений между США и этими странами.

Аналогичным образом Вашингтон действует и в других направлениях, что способствует эскалации конфликтов и сопровождается гонкой вооружений и «разрушением стратегической стабильности».

Фактически с каждым днём мир становится всё более опасным местом, и все это делает администрация Соединённых Штатов, — сказал эксперт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, 21 июля США потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду. КНР также выразила протест США за то, что представители американских властей вторглись в китайское консульство в Хьюстоне после того, как его покинули дипломаты. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что американская сторона нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях и консульское соглашение Китая и США.