Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о новом плане по возвращению Крыма

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что разработал новый план по возвращению Крыма в состав страны и «деоккупации» Донбасса. Он предлагает выпустить на свободу мелких преступников и сажать тех, кто сотрудничает с Россией, чтобы у крымчан и жителей восточной Украины возникло желание самим вернуться в состав страны.

Свой план человек, который долгое время занимался соблюдением законных прав граждан и охраной правопорядка в стране, озвучил в эфире телеканала «Украина 24». Для его реализации, сказал Аваков, правительству надо принять всего лишь два закона. Это закон о «коллабрантах», которые должны быть наказаны за помощь России, и закон об «амнистии» мелких преступников.

Человек должен знать, что его здесь ждёт: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия, — пояснил смысл своего плана бывший министр.

Ранее Арсен Аваков сообщил, что Украина должна располагать наработанным сценарием возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса с использованием современных форм вооружения и стратегий. В ответ депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал его слова «безумием».