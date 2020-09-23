Экс-адвокат Ефремова Пашаев хочет стать депутатом Госдумы

https://static.news.ru/photo/b09da222-fd9e-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшими адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев планирует принять участие в выборах в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году.

Он уверен, что работа депутата похожа на адвокатскую, так как оба защищают интересы людей, передаёт ТАСС.

Я профессионально этим занимался 20 лет. Я хочу защищать людей на более высоком уровне, — подчеркнул он.

Юрист отказался называть партию, от которой собирается выдвигаться на выборы.

C прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовиться к выборам в Госдуму, — добавил Пашаев.

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юриста усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.