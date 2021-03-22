«Единая Россия» приостановила членство в партии губернатора Белозерцева

https://static.news.ru/photo/b4ac39b4-8b10-11eb-9f29-96000091f725_660.jpg Фото: pnzreg.ru

Президиум политсовета пензенского отделения партии «Единая Россия» приостановил членство в политическом движении губернатора Ивана Белозерцева. Такое решение принято в связи с тем, что глава региона стал подозреваемым в уголовном деле о коррупции.

В заявлении единороссов сказано, что решение принято на заседании «в соответствии с партийным уставом». Членство приостановлено «до результатов рассмотрения уголовного дела». В дальнейшем, исходя из результатов следствия, Белозерцев должен быть либо восстановлен, либо исключён из партии.

Губернатор и ещё несколько человек, в том числе местные предприниматели, были задержаны 21 марта.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Как писал NEWS.ru, Белозерцев решением Басманного суда Москвы был отправлен под домашний арест. Кроме того, политику грозят обвинения ещё по трём статьям УК РФ — о злоупотреблении и превышении полномочий и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности на посту главы области.