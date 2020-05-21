Дипломат назвал последствия выхода США из Договора по открытому небу

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План Соединённых Штатов выйти из Договора по открытому небу демонстрирует нежелание американского лидера Дональда Трампа продлевать с Россией соглашение о стратегических вооружениях СНВ-3. Такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепартамента США Джим Джатрас.

Это очень широкий сигнал, что договор СНВ-3 не будет продлён... и ещё один шаг на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями, в особенности между США и Россией, — приводит его слова РИА Новости.

По словам экс-дипломата, американская сторона не намерена возвращаться к прежнему формату договора СНВ-3. Власти США уже предложили расширить его, включив туда новые вооружения. Кроме того, Трамп считает, что к соглашению должен присоединиться Китай.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонсированный выход Вашингтона из Договора по открытому небу прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации обеспокоены, поскольку решение Белого дома может серьёзно сказаться на международной обстановке.