https://static.news.ru/photo/752c513c-e91f-11e9-971c-fa163e074e61_660.jpg Максим Резник Фото: assembly.spb.ru

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник оставит должность председателя комитета по образованию, культуре и науке. Причиной увольнения чиновника стали разногласия со спикером городской думы Вячеславом Макаровым.

Резник опубликовал заявление об уходе в Facebook. В нём он отметил, что уходит в связи с принципиальными расхождениями с главой Закса во взглядах на деятельность председателя комиссии.

Во время заседания 2 октября, на котором и произошёл конфликт, Макаров обвинил оппозицию в неблагодарности. Он заявил, что «Единая Россия» якобы идёт ей навстречу, «пестует» и «кормит с ложечки». Резника спикер отчитал за участие в протестной акции в Москве, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что общественник решился на одиночный пикет перед Гостиным Двором в Санкт-Петербурге. Он требует отозвать мандат у Резника, которого подозревают в употреблении наркотиков.