Дело Сафронова как возможная «удавка» для главы Роскосмоса

Страсти последних недель несколько отвлекли внимание общественности от дела бывшего журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова. Но тут о ситуации напомнил его шеф, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, который весьма благородно выступил в защиту своего помощника, выразив уверенность, что Иван будет оправдан, а потому, мол, до решения суда он его не уволит.

У Рогозина есть все основания переживать по поводу ареста Сафронова. Ведь на поверхности фактически лежит вполне логичное предположение, что удар рикошетом направлен, прежде всего, против самого Дмитрия Олеговича, который и привёл «шпиона» в свою организацию. И его нынешние утверждения о том, что Сафронов не имел официального доступа к секретной информации, критики не выдерживают. Понятно, что лицо, приближённое к начальнику, волей-неволей попадает в эпицентр распространения любой циркулирующей информации. Тем более что любая разведка всегда пытается использовать несколько источников интересующей её информации, чтобы сделать правильные выводы.

А у Рогозина и так в последнее время проблем и хлопот полон рот. Неудачи его явно преследуют. Ему постоянно напоминают о его гуманитарном образовании, которое не соответствует нынешней специфике работы. Да и неудачи при запусках, ставшие особенно контрастными на фоне «прорывов» Илона Маска, давно стали притчей во языцех. Только ленивый не напомнил ему о глумливой шутке, что, мол, скоро американцам для запуска их астронавтов придётся использовать батут. Теперь злые языки советуют запасаться батутом самому Рогозину.

Иван Сафронов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На успехи наших западных конкурентов Рогозин предпочитает отвечать исключительно язвительными комментариями в соцсетях. Не исключено, что для его смещения как раз не хватало скандала со шпионским окрасом. И тут дело Сафронова. Притом, что это уже не первый шпионский скандал в нашей околокосмической семье. Арестовывали уже сотрудников НИИ, работавших на покорение космического пространства.

Сам Дмитрий Олегович подчёркивает, что знает Ивана ещё с начала его журналистской деятельности. И тогда непонятно, как шеф Роскосмоса, сам журналист по образованию, воспринимал известный скандал с публикацией своего помощника под заголовком «СУ-35 укрепят египетскую силу». Тогда (а речь идёт о марте прошлого года) сообщение о возможной сделке по продаже наших истребителей Египту вызвало гнев за океаном, и под давлением Вашингтона Каир от такой выгодной во всех отношениях для России покупки поспешил отказаться.

И с таким «свежим досье» Рогозин зовёт человека работать к себе, ссылаясь ныне на то, что каждого нового сотрудника досконально проверяют его кадровики с погонами. Словом, время Рогозину серьёзно задуматься о том, не стал ли он сам объектом спецоперации.

Впрочем, обвинения, выдвинутые в адрес Сафронова, могут затруднить положение и иных ответственных за космос лиц, которые так или иначе делились информацией со «шпионом». А это предлог вообще для широкой чистки «конторы» от людей, потерявших бдительность. Пособников, понимаешь.

Впрочем, может случиться так, что дело Ивана Сафронова на суде развалится, а конкуренты Рогозина своих целей добьются. Впрочем, возможны разные варианты.