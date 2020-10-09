Дело Сафронова как возможная «удавка» для главы Роскосмоса

Страсти последних недель несколько отвлекли внимание общественности от дела бывшего журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова. Но тут о ситуации напомнил его шеф, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, который весьма благородно выступил в защиту своего помощника, выразив уверенность, что Иван будет оправдан, а потому, мол, до решения суда он его не уволит.
У Рогозина есть все основания переживать по поводу ареста Сафронова. Ведь на поверхности фактически лежит вполне логичное предположение, что удар рикошетом направлен, прежде всего, против самого Дмитрия Олеговича, который и привёл «шпиона» в свою организацию. И его нынешние утверждения о том, что Сафронов не имел официального доступа к секретной информации, критики не выдерживают. Понятно, что лицо, приближённое к начальнику, волей-неволей попадает в эпицентр распространения любой циркулирующей информации. Тем более что любая разведка всегда пытается использовать несколько источников интересующей её информации, чтобы сделать правильные выводы.
А у Рогозина и так в последнее время проблем и хлопот полон рот. Неудачи его явно преследуют. Ему постоянно напоминают о его гуманитарном образовании, которое не соответствует нынешней специфике работы. Да и неудачи при запусках, ставшие особенно контрастными на фоне «прорывов» Илона Маска, давно стали притчей во языцех. Только ленивый не напомнил ему о глумливой шутке, что, мол, скоро американцам для запуска их астронавтов придётся использовать батут. Теперь злые языки советуют запасаться батутом самому Рогозину.
На успехи наших западных конкурентов Рогозин предпочитает отвечать исключительно язвительными комментариями в соцсетях. Не исключено, что для его смещения как раз не хватало скандала со шпионским окрасом. И тут дело Сафронова. Притом, что это уже не первый шпионский скандал в нашей околокосмической семье. Арестовывали уже сотрудников НИИ, работавших на покорение космического пространства.
Сам Дмитрий Олегович подчёркивает, что знает Ивана ещё с начала его журналистской деятельности. И тогда непонятно, как шеф Роскосмоса, сам журналист по образованию, воспринимал известный скандал с публикацией своего помощника под заголовком «СУ-35 укрепят египетскую силу». Тогда (а речь идёт о марте прошлого года) сообщение о возможной сделке по продаже наших истребителей Египту вызвало гнев за океаном, и под давлением Вашингтона Каир от такой выгодной во всех отношениях для России покупки поспешил отказаться.
И с таким «свежим досье» Рогозин зовёт человека работать к себе, ссылаясь ныне на то, что каждого нового сотрудника досконально проверяют его кадровики с погонами. Словом, время Рогозину серьёзно задуматься о том, не стал ли он сам объектом спецоперации.
Впрочем, обвинения, выдвинутые в адрес Сафронова, могут затруднить положение и иных ответственных за космос лиц, которые так или иначе делились информацией со «шпионом». А это предлог вообще для широкой чистки «конторы» от людей, потерявших бдительность. Пособников, понимаешь.
Впрочем, может случиться так, что дело Ивана Сафронова на суде развалится, а конкуренты Рогозина своих целей добьются. Впрочем, возможны разные варианты.
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