https://static.news.ru/photo/3efb5f94-58b5-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России — 22 апреля — будет закреплена федеральным законом, заявил сенатор и сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Андрей Клишас.

Будет вписана дата в закон о поправке, — цитирует сенатора РИА Новости.

Второй сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что среда, 22 апреля 2020 года, станет для россиян оплачиваемым выходным днём.

Как писал NEWS.ru, президент России одобрил выбранную дату. Голосование пройдёт на неделе между православным праздником Пасхи и началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Законопроект о поправках готовится ко второму чтению в Госдуме.