Чиновники любой анекдот сделают былью

Помните, был такой анекдот. Высокий сановник расхваливает перед широкой аудиторией наше образование, подчёркивает его достоинства, его уникальность. Но вдруг один из слушателей интересуется у него, почему же он сам послал своих детей учиться за границу. Конкретно — в Лондон. «Ну, — отвечает чиновник, — всё очень просто. Я искренне хотел, чтобы мои дети не занимали места в нашей лучшей системе образования и они достались нашим талантливым ребятам».

Скажете, это просто анекдот. А не всё так просто. Вот владимирский губернатор, член партии ЛДПР Владимир Сипягин подхватил ныне модную болезнь — COVID-19. Понятно, что очень у многих хворь эта протекает достаточно тяжело и зачастую требуется госпитализация. Вот и губернатору посоветовали пройти курс лечения в больнице. Вот только он не проявил владимирского патриотизма и не лёг в местную больницу. А направился в столицу, где в частной клинике ему приготовили комфортную одноместную палату. Утверждают, что двухнедельное лечение там обойдётся примерно в миллион рублей. Ну, что же. Губернатору его зарплата позволяет и полечиться с комфортом.

Вот только объяснение его выбора лечебного заведения звучит в пандан с нашим анекдотом. Оказывается, Владимир Сипягин не лег в родную владимирскую клинику только по той благородной причине, чтобы не занимать больничной койки, которая могла бы срочно понадобиться кому-то из его земляков. Вот какой заботливый, оказывается, глава региона. Всё из классической серии: «икрой мажут бутерброд, сразу мысль — как народ».

Была бы возможность, наши сановники сэкономили бы места и в платных клиниках и отправились на реабилитацию за границу. Только вот не пустят их туда с коронавирусом. Приходится болеть в столице.

Другой пример. Перенесёмся в город на берегах Невы. Глава местного законодательного собрания Вячеслав Макаров — политик опытный, претендовавший и на пост губернатора. На фоне массового инфицирования китайским гриппом губернаторов и министров и у Макарова поинтересовались, отчего это он так и не решился вакцинироваться. Ведь каждый регион получил порцию «Спутника V», и у губернского руководства есть возможность благодаря прививке выработать стабильный иммунитет. Что же видный городской деятель ответил любопытным журналистам?

А он, выясняется, не хочет отрываться от питерского народа. «Ведь вы сами скажите... Ходит тут, геройствует, работает на территории, а сам себе вне очереди прививку сделал». Вот ведь как: мог привиться, а не стал, да ещё в народ, на территорию ходит. Видимо, и все переболевшие губернаторы также стыдились прививаться, а то вдруг какому-нибудь работяге ценной вакцины не хватит. Вот стыд-то будет. Вон и президент наш обещал привиться, но пока этого не сделал.

Потому как одно дело — спешно новую вакцину, не прошедшую все стадии клинических испытаний, зарегистрировать. А другое — испытать её действие на себе. Не хотят губернаторы и главы ЗакСов быть подопытными кроликами, но прикрываются красивыми фразами. В случае чего, в частных клиниках им будут гарантированы все медикаменты и уход.

И всё ради народа, чтобы ему, богоносцу, было куда больную голову приткнуть.