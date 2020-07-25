Бальбек оценил предложение Климкина создать РФ проблемы из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/51310eac-ce5d-11ea-bb99-fa163e074e61_660.jpg Руслан Бальбек Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который предложил создать для России проблемы из-за Крыма. По мнению Бальбека, украинский политик очень сильно погорячился.

Депутат ГД заявил, что Украина и так начиная с 2014 года создаёт Крыму проблему. Однако вопрос территориальной и энергетической безопасности в регионе уже решён.

Также Бальбек добавил, что в России уже привыкли к «гневным постам в соцсетях и угрозам со стороны коллективного Запада».

Крым, по его словам, как и все субъекты РФ, обеспечен всем необходимым.

Ранее Павел Климкин высказался ещё с одним предложением по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России.

Экс-глава внешнеполитического украинского ведомства написал об этом на своей странице в соцсети. Он напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова, писал NEWS.ru.