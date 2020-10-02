Алиев выступил за продолжение работы в формате Минской группы ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/794a6edc-054a-11eb-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/Global Look Press

Формат «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен быть сохранён, но при условии соблюдения нейтралитета входящих в неё стран, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы думаем, что три страны (Россия, США и Франция) должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет. Это важно, — заявил в интервью телеканалу Al Jazeera Алиев.

Он также подчеркнул, что выступает категорически против перерастания карабахского конфликта в региональный.

Как писал NEWS.ru, Алиев заявил, что вывод вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха является единственным условием Баку, и если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.

Ранее азербайджанский МИД выпустил заявление с призывом к Минской группе ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с карабахской территории. До этого времени, говорится в тексте, Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.