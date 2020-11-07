Загитова упала во время ледового шоу после долгого перерыва в выступлениях

https://static.news.ru/photo/0243f45a-218f-11eb-8721-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова выступила на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Она вышла на арену впервые после девятимесячного перерыва, последний раз спортсменка выступала перед зрителями с полноценным номером в феврале.

Первым Загитова показала прошлогодний показательный номер под песню Outro группы M83. Постановка посвящена ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой.

Фигуристка исполнила тройной лутц, однако упала после тройного флипа и не смогла докрутить второй тройной лутц. Несмотря на это, зрители оказали горячую поддержку спортсменке.

Во втором отделении она выступила в роли Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», передаёт sport24.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что комментатор Дмитрий Губерниев встал на колено перед олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в прямом эфире «Матч ТВ». По версии телеканала, фигуристка стала победительницей в номинации «Самая популярная спортсменка страны».