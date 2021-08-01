В НОК Белоруссии объяснили, почему насильно вывозят свою атлетку с ОИ

В Олимпийском комитете Белоруссии объяснили, почему решили досрочно вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпийских игр-2020 в Токио. Заявление было опубликовано на официальном Telegram-канале сборной.

Отмечается, что решение было принято по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.

В своём Instagram Тимановская сообщила, что это враньё, и врач её не осматривал.

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что чиновники облажались, из-за чего у девочек не оказалось шанса выступить на первой в жизни Олимпиаде. Потом стало известно, что она попросит политическое убежище в Европе.