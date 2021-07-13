Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован за мельдоний и пропустит ОИ

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев получил дисквалификацию и не сможет выступить на Играх в Токио. Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду, — написал Верняев.

27-летний спортсмен добавил, что не понимает, как вещество попало в его организм и почему положительный результат показал лишь один тест из почти десятка. Он сообщил, что будет обжаловать решение и борьба только начинается.

Олег Верняев на Олимпиаде 2016 года завоевал золотую медаль в дисциплине «брусья». В той же дисциплине он выиграл чемпионат мира 2014 года.

В мае 2020 года Верняева подвергли травле из-за позиции по войне в Донбассе.