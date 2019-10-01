https://static.news.ru/photo/002db26a-e468-11e9-ae25-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Jia Yuchen/Xinhua/Global Look Press

Тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что спортсменка не планирует менять гражданство России.

Габрилян отметил, что если российские спортсмены, которые состоят в системе АДАМС, не смогут сдавать пробы и быть доступными для допинг-офицеров, то им не разрешат выступать. По этой причине придётся искать какое-либо место в мире для тренировок, чтобы к спортсменам могли приезжать и брать пробы.

Но ни в коем случае у нас не идёт речи о смене гражданства. Маша — патриот России и нашей федерации, которая должна работать и быть на высоте, — сказал Габрилян в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, писал News.ru.