Траньков осудил скандалы в фигурном катании

https://static.news.ru/photo/7327ebbc-190c-11eb-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Рапутов/wikipedia.org

Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков не согласился с мнением тренера Евгения Плющенко в отношении того, что скандалы двигают фигурное катание вперёд.

Кому что интересно, знаете. Да, плохой пиар — тоже пиар. Давайте философски посмотрим: раз популярность приобретает не красота, а скандалы, это олицетворяет наше общество, — передаёт слова Транькова Sport24.

Траньков добавил, что «если ты будешь говно ложкой есть, то наберёшь 2 миллиона подписчиков, а если кормить бездомных собак, то 200 человек». И если именно так, то «это зеркало нашего общества».

Ранее NEWS.ru писал, что директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев связал отсутствие олимпийской чемпионки по фигурному катанию, победительницы чемпионатов мира и Европы Алины Загитовой в рейтинге, составленном американскими экспертами, с антироссийскими санкциями.