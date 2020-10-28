Отсутствие Загитовой в топ-25 великих фигуристов объяснили санкциями

https://static.news.ru/photo/f26a74fa-190a-11eb-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие олимпийской чемпионки по фигурному катанию, победительницы чемпионатов мира и Европы Алины Загитовой в рейтинге, составленном американскими экспертами, объяснил директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он связал это с антироссийскими санкциями.

Ранее СМИ узнали, что первым в списке указан американский фигурист итальянского происхождения Брайан Бойтано. Замыкает перечень уроженка США Кристи Ямагучи. Из российских спортсменов в список также попали Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков и Ирина Роднина. Загитовой в перечне нет.

Лайшев подчеркнул, что присутствие в списке фамилии Плющенко закономерно, ведь он «всегда красиво катался». А вот то, что американцы не упомянули Загитову, считает директор спортшколы, это несправедливо.

Конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю все с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны, — цитирует Лайшева портал «Чемпионат».

Как ранее передавал NEWS.ru, тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу того, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в список величайших фигуристов всех времён по версии авторитетного американского сайта Yardbarker.