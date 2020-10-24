Жулин не удивлён отсутствием Загитовой в списке величайших фигуристов

https://static.news.ru/photo/dcfa56f0-17a0-11eb-93d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу того, что олимпийская чемпионка Алины Загитова не попала в список величайших фигуристов всех времён по версии авторитетного американского сайта Yardbarker. В то же время в топ-25 составители рейтинга включили Евгению Медведеву и Евгения Плющенко.

Отсутствие Загитовой в списке? Там и Ягудина нет! Это не обсуждается? Да потому что они дебилы, из-за этого и не обсуждается. Нельзя на этом зацикливаться, это просто фанатская история. В этом списке нет многих достойных людей. Это все субъективно! А фанаты только зациклены на Медведевой и Загитовой. Подождите пару лет, это история вообще исчезнет, — передаёт слова Жулина Sport24.

Перечень составили специалисты из Штатов. Первым в списке указан американский фигурист итальянского происхождения Брайан Бойтано. Замыкает перечень уроженка США Кристи Ямагучи. Из российских спортсменов в список также попали Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков и Ирина Роднина.

Как ранее передавал NEWS.ru, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев убеждён, что олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова не планирует возвращаться в большой спорт.