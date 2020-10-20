Губерниев оценил шансы возвращения Загитовой в фигурное катание

https://static.news.ru/photo/ed63df76-12c7-11eb-911e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев убеждён, что олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова не планирует возвращаться в большой спорт.

Не переживайте, друзья! И в 21-м, и далее Загитова не будет соревноваться... Ибо такова жизнь, задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры, — написал Губерниев на странице своего Telegram-канала.

По его мнению, перед ней стоит задача учиться работать в кадре на телевидении, а этой работы «непочатый край».

Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что Загитова не планирует участие в соревнованиях до конца 2020 года. Другой источник подтвердил информацию и добавил, что фигуристка оставляет за собой возможность вернуться к состязаниям в следующем сезоне.

Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. Загитова — победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года.