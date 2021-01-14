Тихонов: «Катюша» — песня победы, cпортсменам надо петь похоронную

https://static.news.ru/photo/32a867da-5672-11eb-9174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийскому комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».

Это поколение, им не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна — это 1941-45 год. Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную. Я настолько разочарован во всём, что творится в России, смотрю на всю катавасию и вообще бы никого из Госдумы не пустил, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, «на фоне всего позора это поколение недостойно великой композиции».

Их песня — это похороны российского спорта, — заключил он.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила, что вместо гимна РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены могут выходить на площадки под песню военных лет «Катюша». Председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая отметила, что рассматривались разные варианты. В их числе были и современные композиции, писал NEWS.ru.