Российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Скуоле.
В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла. Третье место занял польский спортсмен Оскар Квятковский.
Ранее российская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене, писал NEWS.ru.
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