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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе эстафеты на Кубке мира в Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место.

С самого начала этапа пытался догнать немца и побороться за медаль, но Долль — сильный спортсмен с хорошим последним кругом, поэтому у меня не получилось. Это был мой первый четвёртый...