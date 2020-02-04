https://static.news.ru/photo/c1dbaa32-4748-11ea-a170-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, который работает доставщиком еды в Екатеринбурге, приходил к нему на приём.

С Михаилом я знаком лично — он приходил ко мне на приём, говорил, что ему нужны были деньги, чтобы поехать на соревнования и набрать квалификационные очки для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио летом 2020 года. Средства для Михаила мы нашли, — приводит слова Шипулина пресс-служба «Единой России».

По словам Шипулина, ему необходимо было 350 тыс. рублей и он обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену.