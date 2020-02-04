Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, который работает доставщиком еды в Екатеринбурге, приходил к нему на приём.
С Михаилом я знаком лично — он приходил ко мне на приём, говорил, что ему нужны были деньги, чтобы поехать на соревнования и набрать квалификационные очки для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио летом 2020 года. Средства для Михаила мы нашли, — приводит слова Шипулина пресс-служба «Единой России».
По словам Шипулина, ему необходимо было 350 тыс. рублей и он обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену.
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