Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, который работает доставщиком еды в Екатеринбурге, приходил к нему на приём.

С Михаилом я знаком лично — он приходил ко мне на приём, говорил, что ему нужны были деньги, чтобы поехать на соревнования и набрать квалификационные очки для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио летом 2020 года. Средства для Михаила мы нашли, — приводит слова Шипулина пресс-служба «Единой России».

По словам Шипулина, ему необходимо было 350 тыс. рублей и он обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену.

Ранее появилось видео, на котором спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов разносит еду в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду в Токио. Позже спортсмен рассказал, что устроился работать курьером, чтобы попробовать что-то новое и поднять свою самооценку.

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