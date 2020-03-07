https://static.news.ru/photo/8cf00790-609e-11ea-b2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldcurling.org

Сборная России стала победителем чемпионата мира по кёрлингу на колясках, который завершился в Швейцарии.

Россияне в финальном матче обыграли сборную Канады со счётом 5:4. В составе российской команды на турнире выступали Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Виталий Данилов, Дарья Щукина и Анна Карпушина.

Бронзовые награды турнира завоевала сборная Швеции.

Ранее женская сборная России по кёрлингу выиграла бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который прошёл в Красноярске. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Японии со счётом 14:4. Российскую команду представляли Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко, писал NEWS.ru.