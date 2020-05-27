Рудковская заявила, что Плющенко чуть не умер на Олимпиаде в Сочи

https://static.news.ru/photo/431b8fe6-a035-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Фигурист Евгений Плющенко мог умереть в случае выступления в соревновании одиночников на Олимпийских играх-2014. Об этом рассказала его супруга Яна Рудковская.

Плющенко принял решение сняться с соревнований одиночников во время раскатки из-за болей в спине. После этого спортсмен почувствовал, что не может больше ходить.

Врач сидел перед нами за монитором и спросил: «Если бы вы были пятый или шестой на разминке, вы бы пошли на новокаиновую блокаду, которая бы купировала боль?». Женя ответил, что без сомнений пошел бы. После чего врач повернул к нам монитор со снимком и сказал: «Скорее всего, тогда бы вы умерли на льду», — поделилась возлюбленная спортсмена в документальном фильме «Исповедь».

Рудковская добавила, что была против выступления второй половинки в Сочи. У неё было плохое предчувствие. В итоге фигурист перенёс операцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.