https://static.news.ru/photo/12398972-3df8-11ea-8854-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке.

Бё преодолел 20 км за 47 минут 54,3 секунды без промахов на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Мартен Фуркад (+11,4; 0). Третьим стал его соотечественник Клод Фабьен (+25,6; 0).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, заняв 16-е место (+2.49,7; 2). Кирилл Стрельцов финишировал 17-м, Эдуард Латыпов - 24-м, Евгений Гараничев - 35-м, Никита Поршнев - 37-м, Матвей Елисеев - 38-м.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2). Евгений Гараничев финишировал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев — 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов — 38-м (+3.16,6; 4), писал NEWS.ru.